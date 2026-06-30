サッカー日本代表のMF久保建英選手やFW前田大然選手らが2026年6月30日、相次いでインスタグラムを更新し、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2で敗れたことについて言及した。各々のコメント欄では、「これからも応援します」「謝ることは一切ありません」などと応援する声が相次いでいる。久保選手「力になれずに申し訳ありません」日本は6月30日、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。前半にMF