AIRDO（エア・ドゥ）は、カプセルトイ「AIRDO アソートコレクション」を全国の#C-Pla店舗で、7月上旬から順次販売を開始する。

ラインナップは、「フラットサブバッグ」「ベア・ドゥ フェイスポーチ」「ラゲッジタグ Blue」「ラゲッジタグ Yellow」「トラベル・パレット」の全5種で、いずれもエア・ドゥの公式マスコットキャラクター「ベア・ドゥ」がデザインされたトラベルグッズ。価格は1回400円。対象年齢は15歳以上。販売予定個数は12,000個。

7月20日には、横浜西口#C-Pla店3階で販売記念イベントを開催する。カプセルトイを3個購入し、エア・ドゥ公式SNSアカウント（Facebook・Instagram・Xのいずれか）をフォローするとベア・ドゥとのグリーティングに参加でき、オリジナルステッカーもプレゼントする。グリーティングは整理券制（午前11時30分から、午後4時30分から）。グリーティング以外の時間帯は、カプセルトイ1個購入とフォローでステッカーをプレゼントする（なくなり次第終了）。