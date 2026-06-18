ロッテは17日、6月19日からマリーンズストア各店にて「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」関連グッズを販売することになったと発表した。

6月21日は「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」と題し、ジェフユナイテッド市原・千葉、柏レイソル、アルティーリ千葉、千葉ジェッツの4チームを迎え、マリーンズを含めた計5つのプロスポーツチームが、競技の垣根を越えてZOZOマリンスタジアムに集結するイベントを実施。

今回展開するグッズは、各チームのマスコットキャラクターとのコラボデザインやグッズ付きチケットで購入できるアロハシャツと同じ柄でデザインされたグッズなど、計8種類のラインナップを用意している。

▼ 「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」関連グッズ一例

・フェイスタオル（チームマスコットコラボグッズ）：2,200円

・ミニタオル（チームマスコットコラボグッズ）：1,000円

・巾着（アロハシャツ柄デザイングッズ）：1,200円

・ナップサック（アロハシャツ柄デザイングッズ）：3,000円

※全て税込み

▼ 「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」概要

「スポーツを通して千葉を盛り上げ、地域を活性化させていく」という想いをきっかけに、ジェフユナイテッド市原・千葉、柏レイソル、アルティーリ千葉、千葉ジェッツの4チームを迎え、マリーンズを含めた計5つのプロスポーツチームが、競技の垣根を越えてZOZOマリンスタジアムに集結する特別な一日。当日は、各チームの選手をはじめ、専属チアリーダーやマスコットキャラクターが球場に駆けつける。

※詳細はマリーンズオンラインストアにて