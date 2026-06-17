映画「ゴーヤーちゃんぷるー」(衛星劇場)

明治という激動の社会を舞台に、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走した型破りな2人のナースの姿を描く連続テレビ小説「風、薫る」。3月より放送中の同作で、見上愛と上坂樹里が演じる主人公に大きな影響を与えることとなる貴婦人・大山捨松を演じているのが多部未華子だ。多部は初登場からドレス姿でダンスを披露するなど、可憐さとかっこよさを併せ持つ捨松を好演している。

6月12日からは杉咲花とW主演を務めるPrime Originalドラマシリーズ「クロエマ」の配信もスタート。同作は「逃げるは恥だが役に立つ」でも知られる漫画家・海野つなみの最新連載作品を、今泉力哉監督がメガホンをとって実写ドラマ化したもの。恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマ(杉咲)が、謎めいた資産家・クロエ(多部)の屋敷に辿り着き、正反対の性格の2人がひょんなことから占いの店を始めることになる、というストーリーだ。

長年、確かな演技力で魅せ続け、今年も注目作への出演が続く多部。そのキャリアを振り返ると、俳優デビューを果たしたのは2002年。今年でデビューから25年目、数々の作品で経験を培い、存在感を放ってきたわけだが、そんな多部が今から約20年前、まだデビューから間もない頃に主演を務めたのが2005年制作の映画「ゴーヤーちゃんぷるー」だった。

当時16歳の多部未華子が主演を務め、繊細な演技を見せた （C)2005「ゴーヤーちゃんぷるー」製作委員会

竹内紘子による児童文学「まぶらいの島」を映画化した同作。多部は不登校になっている少女・鈴木ひろみを演じている。

東京の中学校に通う15歳の少女・ひろみは、学校でのいじめと、写真家だった父・暁宏(田中隆三)の死が原因で不登校になっていた。幼いときに母・喜美子(風吹ジュン)が家を出て行った上に、海の事故で父まで失い、心を閉ざしてしまっているひろみ。しかし、チャットメールで知り合ったメル友の"ケンムン"(武田航平)には唯一心を開いていた。ある日、ケンムンに誘われたひろみは、彼が暮らしているという沖縄・西表島へと旅立つことを決意する。実はひろみにはケンムンに会うこと以外にもう１つ、西表島へ行くことを決めた理由があった。それは、幼いころに生き別れた母親に会いに行くことだった...。

■ひきこもりがちだった少女の南の島での成長を、多部未華子が繊細に演じる

（C)2005「ゴーヤーちゃんぷるー」製作委員会

当時16歳の多部が同作で演じているのは、不登校でひきこもりがちの少女。島に渡る船に乗り込む時には、浮かれる周囲と客とは対照的に、一抹の不安も感じさせる暗く浮かない表情をしている。セリフなくとも些細な表情の変化で感情を映し出す多部。その姿からは、後に実力派俳優として活躍する才能の片りんを、すでに感じられる。

（C)2005「ゴーヤーちゃんぷるー」製作委員会

その後、島の住人・吉田サヨ(大城美佐子)に声を掛けられ、配達の手伝いをすることになるひろみは、親切な島の人たちの優しさに触れ、島での暮らしの魅力も知っていくのだった。やがて母と再会することも叶うのだが、里子たちから"島のお母さん"と慕われる母を前にして、ひろみは自分が実の娘だとは言い出せない。どこか寂しげな表情を浮かべ、母に年齢を聞かれても「16歳です」と嘘をつくひろみはまだ、「自分には居場所がない」と東京でふさぎ込んでいた頃のひろみのままだ。

（C)2005「ゴーヤーちゃんぷるー」製作委員会

しかし、メル友だったケンムンやサヨに励まされ、ようやく一歩踏み出すひろみ。多部の涙の演技や、ひろみの心の成長を映し出すかのような表情の変化には、胸を打たれるものがある。

（C)2005「ゴーヤーちゃんぷるー」製作委員会

当時すでに映画「HINOKIO」「青空のゆくえ」で第48回ブルーリボン賞新人賞を受賞するなど、演技力を評価され始めていた多部。同作の後、2007年にドラマ「山田太郎ものがたり」で民放連続ドラマ初出演を果たしたり、2009年には、NHK連続テレビ小説「つばさ」で主演の座を射止めたりと注目度を上げ、実力派俳優として一線で活躍し続けてきた。

そんな多部がフレッシュながらも確かな才能を感じさせた映画「ゴーヤーちゃんぷるー」。南の島で成長を遂げる少女の物語を、若手時代の多部の演技にも注目しながら見ていただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

ゴーヤーちゃんぷるー

放送日時：2026年6月23日(火)18:00〜、7月14日(火)18:45〜

チャンネル：衛星劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：多部未華子 武田航平 下條アトム 新海百合子 美木良介 大城美佐子 森田健作 田中隆三 長内美那子 北村和夫 風吹ジュン

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