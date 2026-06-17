催涙スプレー噴射事案で容疑者逮捕、バンダイナムコが謝罪と「安全確保」を発表
バンダイナムコアミューズメントは17日、公式サイトで、8日に愛知・バンダイナムコ Cross Store 名古屋の店舗内で発生した催涙スプレー噴射容疑事案について、愛知県警が12日に容疑者を逮捕したと発表した。
【画像】バンダイナムコHD IP別売上高（グループ全体／国内トイホビー）の詳細
同社によると、事案は6月8日（月）の午後5時ごろに発生。店舗内で催涙スプレーが噴射され、利用客らが体調不良を訴えるなどの影響が出た。同社は「お客さま、また関係者の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「本事案により体調不良となられたお客さまとそのご家族の皆さまに対し、心よりお見舞い申し上げます」とつづった。
警察当局からの連絡により容疑者の逮捕が確認されたことで、同社は「お客さまに安心してお買物をお楽しみいただける環境が整いました」と報告。今後に向けて「安全・安心を最優先に考え、店舗運営に全力で取り組んでいく」としている。
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同社によると、事案は6月8日（月）の午後5時ごろに発生。店舗内で催涙スプレーが噴射され、利用客らが体調不良を訴えるなどの影響が出た。同社は「お客さま、また関係者の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「本事案により体調不良となられたお客さまとそのご家族の皆さまに対し、心よりお見舞い申し上げます」とつづった。
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