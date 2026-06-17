この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひかるのノースランドCHANNEL」が、「【レビュー】Antigravity A1 vs DJI Avata 360 徹底比較！初心者が選ぶべき360度ドローンはこれ！」と題した動画を公開した。動画では、最新の360度ドローンである「Antigravity A1」と「DJI Avata 360」を徹底的に比較し、直感的な飛行体験ならA1、本格的な空撮や映像制作ならAvata 360という明確な結論を提示している。

動画内でひかる氏は、両機体のスペックだけでなく、ゴーグルの装着感や実際の飛行映像、編集ソフトの使い勝手など、多角的な視点から検証を行った。注目を集めた「Antigravity A1」については、249gという軽量コンパクトな設計に加え、安全に練習できるフライトシミュレーターが内蔵されている点を紹介。「初めてこういうものに触る人にも非常に優しい作りになっている」と語り、初心者に最適であることを強調した。さらに、2眼レンズゴーグルによる圧倒的な没入感に触れ、首や体の動きに連動する直感的な操作性を高く評価している。

一方の「DJI Avata 360」については、重量が455gと重く、ゴーグルが1枚の平面モニターであるため立体感に欠ける課題を指摘した。しかし、ドローンとしてのカメラ性能の高さには目を見張るものがあり、8K/60fpsでの動画撮影や10bitのD-Log Mに対応している点に言及。「より高度なカラーグレーディングを前提とした空撮機材としての完成度が高い」と述べ、映像作品としての質を徹底的に追求するクリエイター向けの機体であると評した。

ひかる氏はそれぞれの魅力を比較した上で、「純粋にドローンとしての性能、映像だけを見たいのであればAvata 360」と断言しつつ、純粋に飛行体験を楽しみたい層にはA1を推奨した。目的や用途に合わせて機体を選ぶことの重要性を説き、これから360度ドローンを始めたいユーザーにとって、機体選びの的確な指針となるレビューとなっている。

YouTubeの動画内容

00:46

DJI Avata 360の開封と付属品の紹介
09:58

Antigravity A1のゴーグルの圧倒的な没入感
14:15

DJI Avata 360とAntigravity A1の飛行映像比較
20:27

操作性とフライト体験の検証
26:27

直感のA1か、映像美のAvata 360か。目的別の総評

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