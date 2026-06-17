◇インターリーグ ドジャース−レイズ（2026年6月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。3試合ぶりとなる15号本塁打を放った。

両軍無得点で迎えた6回、先頭で第3打席を迎えると相手先発・ラスムセンの初球、やや内寄りのカットボールを完璧に捉えた。打球速度106・9マイル（約172キロ）、飛距離427フィート（約130・1メートル）、角度27度を計測した打球はバックスクリーンに着弾し、先制の15号ソロとなり笑顔がこぼれた。

本塁打は13日（同14日）のホワイトソックス戦で放って以来、3試合ぶりでメジャー通算300号に残り5本に迫った。

初回の第1打席はラスムセンの内角カットボールに空振り三振。3回の第2打席は二ゴロだった。

前日15日（同16日）のカード初戦となったレイズ戦は4打数無安打。2試合続けてノーヒットに終わり、打率も・298と3割台を切った。

カード3戦目となる17日（同18日）に先発登板を予定しており、この日はブルペン入り。二刀流での出場について、ロバーツ監督が試合前会見で「まず彼の状態を見て、どう終えるか。今日の試合と今夜の様子を見て、それから明日の判断をする」とした。