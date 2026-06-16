北九州発祥のうどんチェーン「資（すけ）さんうどん」の海外１号店が１８日、台湾・台北にオープンする。

運営会社「資さん」の崎田晴義社長は読売新聞のインタビューに応じ、今後、台湾で５０〜６０店の展開が可能との見方を示した。スープを飲み干す消費者が多いため、塩分を抑えるなどの工夫で浸透を図る。（中尾健、橋本龍二）

親会社のすかいらーくホールディングス（ＨＤ）はすでに台湾でしゃぶしゃぶ専門店など９１店を運営しており、食材の調達や接客などのノウハウを生かす。１１日に取材に応じた崎田氏は「台湾で（すかいらーくＨＤの）多ブランド化を進めるというのがベースの考え方。資さんは幅広い層に利用してほしい」と述べた。２０２７年までに８店に増やすメドが立っており、将来的には「５０〜６０は出せる」との認識を示した。

１号店は８２席で台北の日系百貨店「大葉高島屋」に入り、すかいらーくＨＤの現地法人が運営する。日本からサバ節や昆布などを輸送する一方、しょうゆやみりんは現地で調達し、店内でだしを仕込む。おなじみのサイドメニュー「ぼた餅」も現地の食材で作るという。イカスミを使った焼きうどんなど台湾限定のメニューも用意する。

価格帯はまずは日本よりもやや高めに設定する。崎田氏は「『この価格ならまた来たい、また食べたい』と思ってもらえる最適価格を見つけ出す」と今後の変更に含みも持たせた。

資さんは２４年にすかいらーくＨＤ傘下に入って以降、国内では関東進出などで店舗の拡大を図り、今年３月には１００店に達した。海外については台湾が軌道に乗ればマレーシアなど、他のアジア諸国への展開も検討する方針だ。

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台湾で資さんうどんを運営するすかいらーくＨＤの現地法人「台湾すかいらーく」代表の李悌栄氏も読売新聞のインタビューに応じた。主なやり取りは次の通り。

――開業直前となった。

「資さんに関する様々な情報をＳＮＳで発信したところ、インターネットで話題になり、台湾の皆さんがオープンを期待しているのを感じる。受け入れられると確信している」

――運営上の懸念は。

「一般的に採用面での苦労が多い傾向があるが、すかいらーくはこちらでの人材育成を以前から行っている強みがある。順調に進んでいる」

――台湾でどんな店にしていきたいか。

「親切で温かみのある接客で、『外食するなら資さん』と考えてもらえる存在にしたい。日常食の第１ブランドに育てたい」