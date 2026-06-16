NCT 127のYUTAが『夜の音』に登場！Snow Man佐久間大介からスペシャルメッセージも

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NCT 127のYUTAが、6月16日放送の日本テレビ『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』に登場する。

東方神起や少女時代を輩出した名門･SMメンタテインメント初の日本人アーティストであり、NCT 127のメンバーとして活躍するYUTA。インスタグラムのフォロワー数は850万人超える。番組では、そんな世界が注目するアーティストの知られざる過去と、さらなる高みを目指す“今”を徹底解剖する。

■デビュー当時の意外な心境を激白！「素直に喜べなかった」

2016年に韓国でデビューしたNCT 127。代表曲「Sticker」はアメリカビルボードの4つのチャートで1位を獲得。2024年には東京･大阪･名古屋の3大ドームツアーを敢行し、昨年はロサンゼルスやトロントなど14都市を巡るワールドツアーも開催。

さらに、2年前から始めたソロ活動でもNCT 127とはひと味違う本格的なロックでファンを魅了し、大谷翔平や井上尚弥も名を連ねたことがあるForbes JAPANの『世界を変える30歳未満』の30人にも選出された。まさに今、世界中が熱い視線を向けるアーティスト、YUTA。

そもそも大阪出身のYUTAが韓国に渡ったのは2012年。当時16歳だったYUTAは、なぜ韓国で活動を始めようと思ったのか？

「東方神起先輩が当時すごくはやってて。そのダンスと歌を観てすごくかっこいいなと思ったのがきっかけ。当時、雑誌のうしろとかに『ここでオーディションやってます』というのがよくあったので、学校が終わってよく見に行ってました」

ちょうどその頃、SMエンタテインメントが日本で初めてグローバルオーディションを開催。そこに歌もダンスもまったく未経験のまま参加したYUTAは、数万人の候補者のなかから見事に合格を勝ち取った。しかし、「オーディションを受けることを家族に言ってなかった」と、家族や友人にはすべて事後報告。

YUTAは韓国行きを知った両親の反応や、練習生時代の過酷な日々を振り返る他、「素直に喜べなかった」と、デビューが決まった瞬間の意外な心境を告白。NCTのメンバーとして華々しくデビューすることになったその裏で、YUTAが抱えていた不安と葛藤とは？

さらに、デビュー後も苦悩の日々が続き、「実際にマネージャーさんに『俺もうできないです』って言いにいったこともあった」と、引退を考えるほど追い込まれた時期があったと激白。そんななか、「一緒に話をしていると涙が出てきて…。会ってなかったら辞めたかもしれない」と、YUTAの人生を救ってくれた、あるアーティストとの出会いがあった。

■新曲「PLAY BACK」をテレビ初披露

一方、YUTA自身は2年前からソロ活動を開始。もともとロックをやりたかったYUTAが影響を受けたのが、L’Arc～en～Cielのボーカル・HYDE。韓国で一緒に食事をするなど普段から親交のあるふたり。YUTAがHYDEをリスペクトする理由や、「HYDEさんは韓国のおばちゃんによく怒られてる」と、HYDEのおちゃめなエピソードを明かす場面も。

また、2022年からは俳優業にも挑戦。影響を受けた俳優として、今年3月公開の映画『スペシャルズ』でも共演したベテラン俳優・小沢仁志とのエピソードを披露する他、同映画で主演を務めたSnow Man佐久間大介からスペシャルメッセージが到着。佐久間も「知れば知るほど沼りやすい男」とハマってしまうYUTAの魅力とは？

この他、グループでの活動とは違うソロ活動の難しさやロックに懸ける思い、アーティストとして届けたいもの、さらに、これからの目標や最近衝撃を受けたアーティストなど、YUTAの“今”を徹底解剖する。

スタジオライブでは、新曲「PLAY BACK」をテレビ初披露。HYDEのMVやライブ演出も手掛ける映像ディレクター・山口実果が演出に参加し、楽曲の疾走感を表現した圧巻のライティングは必見だ。

さらに、ソロデビューとなったアルバムのリード曲で、iTunesソングチャートにて11ヵ国で1位に輝いた「Off The Mask」も届ける。

■番組情報

日本テレビ『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』

06.16（火）24:34～25:04

出演アーティスト：YUTA

MC：畑芽育

ナレーション：CRAZY COCO

■関連リンク

『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/tokyo-midnight-music/

NCT OFFICIAL SITE

https://nct-jp.net/