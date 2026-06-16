コストコで5人食中毒「O157」　各地でカンピロバクターとみられる食中毒も相次ぐ　テイクアウト専門の弁当店では“作りたて”提供で対策

コストコの総菜を食べた5人が体調不良を訴え、食中毒と断定されました。

梅雨の時期から夏場にかけては食中毒が増える傾向にあり、注意が必要です。

ベーコン、レタスなどを小麦粉の生地でぐるりと巻いたハイローラー。

コストコの定番総菜が食中毒の原因となりました。

2日間で900パック以上が販売されていたということです。

愛知・名古屋市によりますと、5月31日から6月1日にかけて、コストコホールセール守山倉庫店で調理された食品、ハイローラー（B.L.T.）を食べた10歳未満から40代の男女5人が下痢や発熱などの症状を訴えました。

5人の便からは腸管出血性大腸菌「O157」が検出され、保健所は食中毒と断定。

症状を訴えた5人のうち3人が入院していて、このうち10歳未満の男の子1人は、全身に小さな血栓ができて血液の流れが妨げられるなど重症化しているということです。

この店のハイローラーは2日間で939パックが販売され、市は15日付でコストコの総菜コーナーを業務禁止処分としました。

食中毒を巡っては5月、福島・郡山市の鳥貴族郡山なかまち夢通り店で、焼き鳥などを食べた女性3人が下痢や腹痛などの症状を訴える食中毒が発生。

保健所はカンピロバクターによる食中毒と断定し、店を6月10日から3日間の営業停止処分としています。

今、居酒屋チェーンや飲食店でもO157、カンピロバクターなど細菌が原因とみられる食中毒が5月から全国で相次いで発生しています。

こうした細菌による食中毒は、ムシムシする梅雨の時期から8月の夏場に多く発生する傾向があります。

東京・板橋区にある、テイクアウト専門の弁当店「まごころ大高（高ははしごだか）」は、安くてボリュームたっぷりなところが人気です。

梅雨の時期に気を付けているのはもちろん、食中毒です。

国は、食中毒予防を推奨するために食中毒予防三原則を設けています。

その1つ目が、原因となる菌を「つけない」です。

まごころ大高・大高博信代表（高ははしごだか）：

菌をつけないっていうのは人の手・道具・食材に触る手をよく洗う。

洗ったあとには手袋をつける、マスクをするとしています。

2つ目が、原因となる菌を「増やさない」。

こちらの店ではお客さんの注文を受けてから調理がスタートし、作りたてを提供しています。

そして3つ目、原因となる菌を「やっつける」です。

まごころ大高・大高博信代表（高ははしごだか）：

大腸菌に対しては75℃で1分。大腸菌（などの細菌は）死滅するので、揚げ物とか焼き物とかでは徹底しています。

火入れが重要な鶏のから揚げは、中心の温度を確認する徹底ぶりです。

食環境衛生研究所食品衛生コンサル事業部の小林幸嗣さんは「単純に気温が高くなるのと湿度が高くなると、細菌がかなり増えやすい環境になる。 特に30℃を超えてくるとかなり菌が増えやすい。これから特に注意が必要かなと思います」と話しています。