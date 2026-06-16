開催：2026.6.16

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 7 - 3 [ロイヤルズ]

MLBの試合が16日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとロイヤルズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はアンドルー・アルバレス、対するロイヤルズの先発投手はミッチ・スペンスで試合は開始した。

3回裏、3番 カーティス・ミード 3球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 2-0 KC

4回表、8番 カーター・ジェンセン 5球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 WSH 2-1 KC

5回表、4番 マイケル・ガルシア 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 WSH 2-3 KC

5回裏、2番 ルイス・ガルシア 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 4-3 KC、5番 ディラン・クルーズ 6球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでナショナルズ得点 WSH 7-3 KC

試合は7対3でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのブラッド・ロードで、ここまで5勝0敗1S。負け投手はロイヤルズのミッチ・スペンスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-16 10:22:09 更新