YouTubeで生配信

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場して大きな話題に。現地で一夜明けた日本時間の15日午後8時半過ぎには、自身のYouTubeチャンネルで生配信を行った。

2022年カタール大会のABEMAから4年、今大会はNHK解説としてW杯に戻ってきた本田。日本の選手名を口にする際、「さん」を付けるスタイルは不変だ。

そんな中、唯一の例外が久保建英。本田は解説中でも、久保を「タケ」と呼ぶ。その理由をオランダ戦後のYouTubeライブ配信で次のように明かした。

「最初は当然『さん付け』で始めていて。前回2022年のW杯の後に、一緒に飲むような場面があって。本人の方から『久保さん』はマジでやめてほしい、と。その会の中で分かった、タケって呼ぶよと言いながらも、お互い酒も入ったりして途中、呼び名は『久保さん』に戻りつつ。『タケ』になるまで、何時間か時間かかりました」

日本は20日（日本時間21日）にチュニジアと対戦。この試合は日本テレビ系の中継となり、本田は「日本戦スペシャルアンバサダー」として出演する。



（THE ANSWER編集部）