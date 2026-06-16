小嶋陽菜が、自身のYouTubeチャンネルに「こじはる旅コーデ全部見せ【inイタリア】」を6月12日に更新。イタリア旅行での7ルックを紹介している。

（関連：【画像】小嶋陽菜、エレガント&セクシーなイタリアコーデ「ザ・大人の女性って感じもありつつちゃんと女の子！」）

ベネツィアでの1着目のコーディネートには、チェックのジャガードになっているピンクのドレスをチョイス。キャンバス×レザー素材のバッグに、同じ色遣いのローファーを合わせてシックにまとめた。

ディナーのために着替えた2着目は、肩にあしらわれたリボンが目を引くツイードのIラインドレス。小物は、イエローのチェーンバッグと、ワンピースの色に合わせたモノクロのフラットシューズを選んだ。また別日には、ラッフル袖が華やかなレース柄のロングドレスや、レモンイエローのツイード素材のワンピースなど、ベネツィアの街に溶け込むコーディネートを披露している。

さらに、夕方にベネツィアからの列車移動を予定していた日の朝は、空いた時間に美術館に行くことに決め、それを意識した姿に。シチリアに移動してからは、雰囲気をがらりと変えてリゾート感のあるスタイリングにするなど、多彩なコーディネートを披露した。

コメント欄では、「ザ・大人の女性って感じもありつつちゃんと女の子！って感じの可愛さもあるのエグい」「毎回本当に眼福です」「かわいいと綺麗の黄金比」「少女マンガの世界みたい」などの反響が寄せられている。

（文＝島田瑛）