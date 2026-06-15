1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。後半43分、日本の同点ゴールのシーンで、競り合わないオランダ選手に疑問の声が噴出した。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオランダが先制すると、7分後に日本は中村敬斗のゴールで同点に追いついた。

後半19分に勝ち越しを許したが、後半途中出場の伊東純也、小川航基らが躍動。後半43分の同点ゴールは伊東が獲得したコーナーキックが起点に。小川のヘディングが鎌田大地の頭に当たってゴールに吸い込まれた。

オランダにとっては痛恨となったこのシーン。コーナーキックで日本選手と競り合ったオランダ選手は主将のファン・ダイクのみ。傍観者と化した他の選手に、X上のオランダファンから厳しい声が上がった。

「日本は、今大会で最も負かすのが難しいチームの一つだ」

「平均身長世界最高の国を相手に、日本が競り勝つなんて」

「これは酷いな」

「クレイジーだ」

「哀れだよ」

「ディフェンダーは何を考えていたんだ」

「気を抜いたな」

日本は20日（同21日）にチュニジアと、オランダは同日にスウェーデンと戦う。



（THE ANSWER編集部）