W杯オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。1-2とビハインドの後半、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に当たり、そのままゴール。2-2で、格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1を掴んだ。熱狂に包まれた会場では、今大会も試合後に日本サポーターがごみ拾いする姿が海外メディアに伝えられた。

後半44分に鎌田大地のゴールで追いつき、貴重な勝ち点1を得た日本。歓喜に沸いたサポーターは、この大会でも試合後の善行が注目された。

米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xは、試合後の中継映像が捉えた日本サポーターの様子を伝えた。「他にはない伝統：日本のファンがスタジアムを去る前に座席を綺麗にする」と記し、添えられた画像ではごみ袋を持ったファンの姿が写っていた。

W杯では日本人サポーターたちのゴミ拾いはもはや風物詩に。前回のカタール大会でも海外から称賛を浴びた。日本代表は史上初のベスト8以上を目指して戦う今大会。彼らを支えるサポーターの振る舞いも世界から注目が寄せられている。



（THE ANSWER編集部）