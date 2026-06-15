M!LKの佐野勇斗が、国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でのオフショットを自身のInstagramに公開している。

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M!LKは「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」をはじめ、「好きすぎて滅！」で「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞」「最優秀バイラル楽曲賞」「カラオケ・オブ・ザ・イヤー；J-POP」「ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング2025」の部門で受賞し、5冠獲得となった。

佐野は「MAJありがとうございました！！」「なんとM!LKは5つの賞を受賞しました。。信じられないです。12年もがいて、もがき続けてきことが一つ結果になりすごく幸せです。」「み！るきーず、いつも本当にありがとう！まだまだ皆さんをたくさん楽しませます！！！！！」とみ！るきーず（ファンの総称）に感謝を伝え、塩粼太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人との記念写真を投稿。さらに、YouTubeでの授賞式直前アーティストインタビューを担当したHIKAKINとの“滅ポーズ“もアップしている。

（文＝リアルサウンド編集部）