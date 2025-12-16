日本テレビのバラエティー「有吉の壁」（水曜後7・00）のレギュラー放送が、9月末で終了することが14日、分かった。次世代を担う芸人たちが「壁」となったMCの有吉弘行（52）をさまざまな芸で笑わせようとする番組。2015年に深夜の不定期特番として始まり、20年に水曜7時枠でレギュラー化。芸人がネタを披露できる数少ないゴールデン帯の番組として存在感を放っていたが、役目を終えることになった。今後は特番として放送される見込み。

本紙の取材では、終了の大きな理由は視聴率の低下だ。同局関係者は「今年春ごろから立て直そうとしていたが、上昇気流に乗ることができなかった」と説明した。有吉やアシスタントの佐藤栞里（35）ら一部の出演者には、既に終了が報告されているという。

ネタ番組が減る中で、芸人にとっても大きな存在だった。とにかく明るい安村（44）やもう中学生（43）らは再ブレークのきっかけをつかんだ。チョコレートプラネットが両腕を水平に伸ばし「ティー！」と繰り返す定番ネタ「TT兄弟」も深夜の特番時代に生まれた。三四郎、シソンヌ、パンサーらの中堅芸人が全力で身を削る姿も人気の秘訣（ひけつ）だった。

制作会社関係者は「テレビの枠を飛び越えた展開もできるコンテンツ」と表現。過去には番組内のネタが企業CMにつながったこともある。今年1月には映画も公開。有吉が武将になりきった芸人たちにむちゃぶりする人気企画「アドリブ大河」と、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ（32）とガクテンソク・奥田修二（44）によるコント劇の2本立てだった。

レギュラー放送は終了するものの、同関係者は「今後も不定期の特番として放送する方向」と話している。