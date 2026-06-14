『大人のおしゃれ』は上下【ニトリのN+】でOK！ まるっと真似したい「夏コーデ」

世代が上がるとともに今の自分にしっくりくる服や着こなしを見つけられず、すっかりおしゃれ迷子気味。そんな大人女性には【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】が味方になってくれるはず！ 今回は、上下ともにN+のアイテムを使った大人向けの夏コーデを、スタッフさんの着こなしからご提案。さっそくアイテムごと真似して、夏コーデの引き出しを増やしてみては？

色合わせの統一感を意識して上級者見え

【N+】「ひんやりニットブロッキング半袖プルオーバー」\2,990（税込）、「ストレッチサテンセミワイドパンツ」\3,990（税込）

できるだけ重ね着せずに済ませたい夏コーデは、色で統一感を演出することで即おしゃれ上級者感を得られそう。こちらのコーデではトップスのバイカラーデザインのキャメルを拾って、ワイドパンツも色の近いベージュをチョイス。黒 × ベージュ系の落ち着いた色合わせが、パンツコーデを品よく見せています。シルバーカラーのバッグをアクセサリー感覚で添えてアクセントに。

モノトーンでまとめた大人のマリンスタイル

【N+】「ひんやりニットボーダー半袖プルオーバー」\2,990（税込）、「カットジョーゼットストレートスカート」\3,591（税込・値下げ価格）

あえて夏に着るニットプルオーバーは、ラフなTシャツよりも手を加えた印象に見せやすいのが大人が頼れるポイントです。ピッチが細めのボーダー柄トップスに黒のストレートスカートを合わせれば、上品な大人のマリンスタイルが完成！ 全体をモノトーンでまとめつつも小物で程よく盛ることで、真面目になりすぎない着こなしへ見せられるはず。

爽やかブルーのスカートを主役にレディな装い

【N+】「ベーシックモックネック半袖Tシャツ」\999（税込）、「接触冷感UVカットスラブカーディガン」\2,990（税込）、「ウエストシャーリングボーダースカート」\3,990（税込）

涼しげなライトブルーのボーダー柄スカートを主役に据えて、他は白系カラーのアイテムで揃えた爽やかな夏コーデ。ふわりと控えめに広がるスカートのシルエットが、コーデ全体の女性らしさを底上げしています。顔まわりをパッと明るい印象に見せるべく、レフ板効果が期待できる白をトップスに持ってくるのも大人が真似したいポイントです。

好バランスな肌見せでダークカラーを夏らしく

【N+】「畦編みVネックベスト」\3,490（税込）、「フローラル柄スカート」\3,990（税込）

かすれたタッチが印象的なフローラル柄のスカートに、Vネックベストをノースリーブのトップスとして合わせたコーデ。「ブラウン × オレンジの配色は、肌馴染みが良くお顔立ちをパッと明るく見せてくれる効果も」と、スタッフのうーたんさん。足元や腕まわりで積極的に肌見せすれば、ダークな色も夏らしく着こなせるはず。ポイントで黒を投入して引き締めるのが◎

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。