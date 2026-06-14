スポーツ専門のビデオオンデマンドサービス・DAZNのサッカープランをめぐり、SNSで非難の声が集まっている。

現在開催されている「FIFAワールドカップ2026」。日本代表は15日（日本時間）のオランダ戦が初戦となる。

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一方、このW杯はDAZNが全試合独占ライブ配信を敢行。そのため、日本戦を目前に多くの人がDAZNに加入しているが、プランの契約内容についてDAZNへの批判が続出している。

問題となっているのは、DAZNが提供している「サッカー」プラン。公式サイトで見てみると、月額980円となっており、日本プロ野球の試合なども視聴できる「スタンダード」プランの月額1980円と比べ、一見お得になっている。

しかし、よく見るとスタンダードプランは月額契約できる一方、サッカープランは年間契約のみ。さらにサッカープランの980円は3カ月割引が適用された金額のため、以降は2600円かかる。

つまり、W杯を視聴するために契約しただけにもかかわらず、トータルで年間2万6340円払わなければならないという落とし穴が存在する。

X（旧Twitter） 上では、サッカープランの「年間プラン」という小さい文字を見逃して契約してしまったという人の声が続出。「あまりにもダークパターンすぎる」「新手の詐欺だろ」「確認しないお前が悪いじゃもう済まないレベルで間違えてる人多いのが問題」「年間契約なら合計金額表示しないと」というポストが集まっている。

今回のDAZNのUIは割引が目立つ一方で契約期間が埋もれているため、特定商取引法（特商法）の表示義務違反になる可能性もある。契約してしまった人からは、消費者庁や国民生活センターに連絡するよう呼びかける声も上がっていた。