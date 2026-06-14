◆米大リーグ ホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。８回２死まで１人の走者も出さないパーフェクト投球を見せていたが、遊撃手・ベッツの失策でストップ。９回先頭でピーターズにソロを浴びてノーヒットノーランも逃した。

前回登板を２２者連続アウトで締めていた山本は、この日でメジャー歴代２位タイの４５者連続アウトまで記録を伸ばした。もしベッツが遊ゴロをさばいていた場合、メジャー記録に並ぶ４６者連続アウトになっていたが「たしかに打ち取った打球でしたけど、すごいはねてイレギュラーしてましたし、そこに関しては何もないです」とかばった。

ただ、米データサイト「オプタ・スタッツ」によると、一度の登板で最後の２２人の打者を打ち取り、その次の登板で最初の２２人を打ち取ったのは山本がメジャー史上初めてだった。プライアー投手コーチは試合後、イニング間に山本がベンチで確認しているノートのことを聞かれ「去年の８月からずっとやっていることと同じだよ。各イニングの先頭３人にどう攻めるかを整理している。前回はどう攻めたか、今回はどう攻めるか。時には同じ攻め方をするし、時には変える。試合状況によっても変わる。大事なのは由伸が自信と確信を持ってマウンドに上がり、カウントの早い段階でしっかり投げられる状態を作ることなんだ。今日もそうだった。彼が特別な投手なのはみんな知っている。でも、この相手は本当に良いチームなんだ。その相手に対して、多くの打者と初対戦に近い状況でありながら、こうやって抑えていくのは本当にすごいことだよ」と絶賛した。