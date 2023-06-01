上田綺世がオランダ戦に向けて「100%を引き出すために準備している」

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月13日、アメリカ・ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦オランダ戦の前日練習に臨んだ。

FW上田綺世が練習後の取材に応じ、大舞台での戦い方について語った。

オランダとの初戦を前に、上田は「コンディションもいいですし、順調に万全の準備でここまで来れた」と今のコンディションについて言及。チーム全体を見渡しても「ギアも上がってきているし、雰囲気もポジティブ。初戦に向かう上で、すごいいい状態でチーム作りができている」と確かな手応えを感じている。自身の心境についても、前回大会と比較して「細かくは話せないですけど、違うものにはなっている」と明かし、新たな決意を胸に大会へ臨む姿勢を見せた。

特別な環境だからこそ「普段通り準備して、普段通りのパフォーマンスを。要するに100%を引き出すために準備している」と力強く宣言。ストライカーとしての揺るぎない覚悟を口にした。

ワールドカップという特別な舞台に向けて、上田が徹底しているのは「普段通り」。自身の経験に代えがたい大舞台であることは認めつつも、「特別な環境で、当たり前のように自分の力を発揮するというのは難しい」と客観的に分析した。

だからこそ、特別なことをするのではなく、100%の力を発揮するために「自分が普段通り、もしくはそれ以上のパフォーマンスをするために、普段通りの準備をする」と自身のスタンスを強調。得点を取るための準備についても「そもそも僕は得点を取るポジション」と特別な意識は持たず、常に全力を尽くすための準備にフォーカスした。

チームは開幕へ向けてミーティングを実施し、意思統一を図った。選手それぞれの意思表示を確認し合い、「方向性を統一しようというものだった」と振り返った。「とにかく、みんなで戦うことですね、ポジティブに」。特別な舞台であってもブレることなく、「自分が持ってる力を100%発揮する」ために。環境に左右されず、普段通りの準備を重ねてピッチへ向かう。（FOOTBALL ZONE編集部）