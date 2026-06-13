【キャバ嬢の梅雨に負けないヘアケア術】ブリーチ毛にもおすすめ ケラチン配合シャンプー＆トリートメント「とてもサラサラになる」広がり抑えられる・うねり直すヘアオイルとは
【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、きょん、しい、しゅり、菜々子にインタビューを実施し、梅雨に負けないヘアケア術を聞いた。
【写真】人気キャバ嬢の美脚輝くドレス姿
＜梅雨に負けないヘアケア術：オラプレックスのシャンプー＞
オラプレックスのシャンプーがおすすめです！
＜梅雨に負けないヘアケア術：LADORのヘアオイル＞
「LADOR」の「PERFUMED HAIR OIL HINOKI」。結構重めのテクスチャーで広がりを抑えられて、ヒノキの良い匂いもするんです！
＜梅雨に負けないヘアケア術：Aujua＞
私はシャンプーもトリートメントもヘアオイルも全てAujuaで揃えていて、時期に合わせて同じ色でライン使いしています。梅雨の時期だと、ブリーチした髪にもおすすめのケラチン配合のものを使っていて、基本的にシャンプーはピンク、トリートメントは赤！とてもサラサラになります。
＜梅雨に負けないヘアケア術：「髪にドラマを。」のシャンプー＆ヘアオイル＞
「髪にドラマを。」シリーズの「つるりんちょ。」というシャンプーと「いるかのせなか。」というヘアオイルがとても良いです。周りのみんなも使っています！
＜梅雨に負けないヘアケア術：「髪にドラマを。」のシャンプー＆ヘアオイル＞
「髪にドラマを。」シリーズがおすすめ。「つるりんちょ。」というシャンプーと「いるかのせなか。」というヘアオイルを使うと、うねりが直って、髪がサラサラになります。
（modelpress編集部）
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【写真】人気キャバ嬢の美脚輝くドレス姿
◆きほ
＜梅雨に負けないヘアケア術：オラプレックスのシャンプー＞
オラプレックスのシャンプーがおすすめです！
◆きょん
＜梅雨に負けないヘアケア術：LADORのヘアオイル＞
「LADOR」の「PERFUMED HAIR OIL HINOKI」。結構重めのテクスチャーで広がりを抑えられて、ヒノキの良い匂いもするんです！
◆しい
＜梅雨に負けないヘアケア術：Aujua＞
私はシャンプーもトリートメントもヘアオイルも全てAujuaで揃えていて、時期に合わせて同じ色でライン使いしています。梅雨の時期だと、ブリーチした髪にもおすすめのケラチン配合のものを使っていて、基本的にシャンプーはピンク、トリートメントは赤！とてもサラサラになります。
◆しゅり
＜梅雨に負けないヘアケア術：「髪にドラマを。」のシャンプー＆ヘアオイル＞
「髪にドラマを。」シリーズの「つるりんちょ。」というシャンプーと「いるかのせなか。」というヘアオイルがとても良いです。周りのみんなも使っています！
◆菜々子
＜梅雨に負けないヘアケア術：「髪にドラマを。」のシャンプー＆ヘアオイル＞
「髪にドラマを。」シリーズがおすすめ。「つるりんちょ。」というシャンプーと「いるかのせなか。」というヘアオイルを使うと、うねりが直って、髪がサラサラになります。
（modelpress編集部）
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