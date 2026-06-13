きょんInstagramより

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【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、きょん、しい、しゅり、菜々子にインタビューを実施し、梅雨に負けないヘアケア術を聞いた。

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◆きほ


＜梅雨に負けないヘアケア術：オラプレックスのシャンプー＞

オラプレックスのシャンプーがおすすめです！

◆きょん


＜梅雨に負けないヘアケア術：LADORのヘアオイル＞

「LADOR」の「PERFUMED HAIR OIL HINOKI」。結構重めのテクスチャーで広がりを抑えられて、ヒノキの良い匂いもするんです！

◆しい


＜梅雨に負けないヘアケア術：Aujua＞

私はシャンプーもトリートメントもヘアオイルも全てAujuaで揃えていて、時期に合わせて同じ色でライン使いしています。梅雨の時期だと、ブリーチした髪にもおすすめのケラチン配合のものを使っていて、基本的にシャンプーはピンク、トリートメントは赤！とてもサラサラになります。

◆しゅり


＜梅雨に負けないヘアケア術：「髪にドラマを。」のシャンプー＆ヘアオイル＞

「髪にドラマを。」シリーズの「つるりんちょ。」というシャンプーと「いるかのせなか。」というヘアオイルがとても良いです。周りのみんなも使っています！

◆菜々子


＜梅雨に負けないヘアケア術：「髪にドラマを。」のシャンプー＆ヘアオイル＞

「髪にドラマを。」シリーズがおすすめ。「つるりんちょ。」というシャンプーと「いるかのせなか。」というヘアオイルを使うと、うねりが直って、髪がサラサラになります。

（modelpress編集部）

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