「三井住友カードは2枚持ちが最強」家計の味方が解説するVポイントを最大化して損しないための裏ワザ
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YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新版】三井住友カード2枚持ち戦略を解説！Olive・ビジネスオーナーズでVポイントを最大化する方法【PR】」と題した動画を公開した。三井住友カードの「2枚持ち」がいかに最強であるかを、ポイント還元の観点から徹底解説している。
動画では、三井住友カード（NL）をベースとした2枚持ちのメリットを2つの視点で紹介。1つ目は、VISAとMastercardの両ブランドを持つことで得られる恩恵だ。それぞれのブランドで異なる特徴があるものの、「2枚持ちによってどちらのブランドも持っておけば、どちらのメリットも同時に活用できる」と説明。VISAのスマホタッチ決済による高還元と、MastercardのRevolutへのチャージ手数料無料化という、両者の長所を生かした運用方法を語った。
2つ目のメリットとして、組み合わせるカード次第でさらなるポイント還元率の向上が狙える点に言及し、2枚目の候補として「Oliveフレキシブルペイ」と「ビジネスオーナーズ」を挙げた。Oliveについては、対象のコンビニや飲食店での還元率を最大20%まで引き上げられる「Vポイントアッププログラム」の魅力を解説。一方、ビジネスオーナーズについては、AmazonやETCなどの対象サービスで還元率が上がる点や、引き落とし口座が固定されない柔軟性を評価した。
さらに、それぞれのカードで年間100万円の利用条件を達成することで、個別にボーナスポイントを獲得できる運用方法も提案。「一度設定してしまえばほぼ手間なく両カードのいいとこ取りができる」と、合理的なポイ活の極意を提示し、視聴者のカード選びを後押ししている。
YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新版】三井住友カード2枚持ち戦略を解説！Olive・ビジネスオーナーズでVポイントを最大化する方法【PR】」と題した動画を公開した。三井住友カードの「2枚持ち」がいかに最強であるかを、ポイント還元の観点から徹底解説している。
動画では、三井住友カード（NL）をベースとした2枚持ちのメリットを2つの視点で紹介。1つ目は、VISAとMastercardの両ブランドを持つことで得られる恩恵だ。それぞれのブランドで異なる特徴があるものの、「2枚持ちによってどちらのブランドも持っておけば、どちらのメリットも同時に活用できる」と説明。VISAのスマホタッチ決済による高還元と、MastercardのRevolutへのチャージ手数料無料化という、両者の長所を生かした運用方法を語った。
2つ目のメリットとして、組み合わせるカード次第でさらなるポイント還元率の向上が狙える点に言及し、2枚目の候補として「Oliveフレキシブルペイ」と「ビジネスオーナーズ」を挙げた。Oliveについては、対象のコンビニや飲食店での還元率を最大20%まで引き上げられる「Vポイントアッププログラム」の魅力を解説。一方、ビジネスオーナーズについては、AmazonやETCなどの対象サービスで還元率が上がる点や、引き落とし口座が固定されない柔軟性を評価した。
さらに、それぞれのカードで年間100万円の利用条件を達成することで、個別にボーナスポイントを獲得できる運用方法も提案。「一度設定してしまえばほぼ手間なく両カードのいいとこ取りができる」と、合理的なポイ活の極意を提示し、視聴者のカード選びを後押ししている。
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