　カマタマーレ讃岐は11日、2026-27シーズンのユニフォームデザインが決定したことを発表した。

　1stユニフォームはフィールドプレーヤーがサックスブルー、GKがレッド。香川県の琴平にある日本最古の歌舞伎座「旧金毘羅大芝居(金丸座)」から、歌舞伎役者の隈取をモチーフに、金刀比羅宮の海の神様「大物主神」をイメージしたデザインとなっている。

　2ndユニフォームについては、フィールドプレーヤー・GKともに百年構想リーグでの「高灯籠」デザインのユニフォームを引き続き着用するという。

　新1stユニフォームを公開したクラブ公式X(@kamatama_kouhou)には「これは思い切ったな」「斬新」「バチくそカッコええやん!」「イカつい」「斬新なデザイン! ユニで威嚇じゃ」「かぶいてやりましょうや!!」「派手にJ3を沸かせてやろうやないの!」などの声が寄せられた。