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瀬戸内の海から

大海原へと漕ぎ出そう。

＼#カマタマーレ讃岐#ALLFORSANUKI



2026/27シーズンのユニフォームデザインをお知らせします。



2026/27シーズンも引き続きデザインテーマを

香川県最大の観光地「こんぴらさん (金刀比羅宮)」に設定しました。… pic.twitter.com/GHAupvk1zm