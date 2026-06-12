現役時代にユニークな馬名で注目を集め、昨秋に東京競馬場で誘導馬としてデビューしたカラテ（１０歳）が、誘導馬を引退することが６月１２日、分かった。

オーナーの小田切光氏は、自身のＸで「運動中に持病の蹄（ひづめ）を痛めてしまい、誘導馬を引退することになりました。現役時代も誘導馬になってからも、たくさんのファンの皆様に愛され、支えられて、本当に感謝しかありません」とつづっている。今後は６月２４日から栃木県那須塩原市のブレーヴステイブルで余生を過ごすという。

現役時代は２０２１年の東京新聞杯、２２年の新潟記念、２３年の新潟大賞典と重賞を３勝した。９歳だった２０２５年夏に現役を引退。４９戦８勝の成績を残した。

誘導馬引退にＳＮＳでは「第三の馬生をのんびり過ごせるとええな」「寂しいけれど小田切オーナーが余生を過ごせる場所を探してくれて無事に第３の馬生をおくれるみたいでよかった」「新しい場所で元気で過ごせるなら」「カラテのアニキにはたくさん思い出があります」「栃木にも絶対会いに行くよ」などのコメントが寄せられている。