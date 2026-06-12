韓国はチェコと対戦

北中米共催ワールドカップ（W杯）が現地時間6月11日に開幕した。

グループリーグA組の韓国代表はチェコ代表と対戦。前半から韓国が攻め込む場面が何度もあったが0-0で折り返した。SNS上では「思ったより韓国強いわ」と反響を呼んでいる。

韓国は前線にエースFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）やMFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、守備陣ではDFキム・ミンジェ（バイエルン）、そしてFC東京でプレーするGKキム・スンギュをスタメンで起用した。

立ち上がりから韓国がボールを握りチェコゴールに攻め込むと、イ・ガンインが強烈なミドルを放つもチェコGKマチェイ・コヴァールにセーブされた。その後はチャンスを作るも決定機は作れず、チェコに少し押し込まれる場面も見られたが、前半の終盤には再び韓国が押す展開に。同39分にはソン・フンミンがドリブルから左足でシュートを放つも、わずかに枠を捉えきれなかった。

前半は0-0で折り返したなか、SNS上では「意外と韓国強いか？」「イ・ガンインがキレッキレすぎる」「普通に強いな」「結構強いだろこれ」「イ・ガンインがやばいな」「良いサッカーしてる」「なかなかいい試合」と反響を呼んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）