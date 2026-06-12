W杯2連覇狙うアルゼンチンにアクシデント…DFバレルディ負傷離脱でトッテナムDFセネシを追加招集
北中米W杯で2連覇を狙うアルゼンチン代表は負傷したDFレオナルド・バレルディ(マルセイユ)に代わり、トッテナムDFマルコス・セネシを追加招集することを発表した。
米『ESPN』によると、バレルディは右足の筋肉を負傷し、出場を断念せざるを得なくなったようだ。追加招集されたセネシは昨季はボーンマスに所属し、プレミアリーグ37試合に出場。チームの6位フィニッシュに大きく貢献していたが、10日にフリーでのトッテナム加入が発表されたばかりだった。
また、アルゼンチン代表には22年にデビューし、3試合に出場している。
本大会でグループJに入るアルゼンチンはアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦予定だ。
米『ESPN』によると、バレルディは右足の筋肉を負傷し、出場を断念せざるを得なくなったようだ。追加招集されたセネシは昨季はボーンマスに所属し、プレミアリーグ37試合に出場。チームの6位フィニッシュに大きく貢献していたが、10日にフリーでのトッテナム加入が発表されたばかりだった。
また、アルゼンチン代表には22年にデビューし、3試合に出場している。
本大会でグループJに入るアルゼンチンはアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦予定だ。