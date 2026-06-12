神奈川県相模原市の河川敷で17歳の女子高校生の遺体が見つかり、警察は、19歳の元交際相手を殺人の疑いで逮捕しました。調べに対し、容疑を認めているということです。

■殺人の疑いで自称塗装工の少年逮捕 親族は…

11日午後10時すぎ。19歳の少年は、相模原署に身柄を移送されるということです。

殺人の疑いで逮捕された、自称塗装工の19歳の少年。相模原市で遺体で見つかった、高校3年生の佐藤唯来さん17歳を、首を絞めるなどして殺害した疑いがもたれています。少年は佐藤さんの元交際相手でした。

11日夜、取材に応じた少年の親族は…。

少年の親族

「今は何も答えられない。被害者の佐藤さんのことは知らなかった。（少年は）仕事はそれなりに真面目にしている」

一方、亡くなった女子高校生の中学校時代の同級生は…。

女子高校生の中学校時代の同級生

「女子テニス部に入っていた。いつもにこにこしていて、すごい優しい印象。会ったときは絶対に笑顔で優しく挨拶してくれる。内気な印象で静かだった。すごく優しい子だったから、びっくり」

■“人の目が届きにくい場所”遺体発見現場へ

逮捕された少年と殺害された女子高校生の間に、何があったのでしょうか。遺体が見つかった現場へ向かいました。

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遺体発見現場付近は、背丈ほどの草が生い茂り、女子高校生の遺体は、橋の下で見つかったということです。

現場周辺の様子を地図で見てみると、女子高校生の遺体があった近くの橋は、相模川から分岐した、支流にかかっているものです。

付近にはJR下溝駅があり、住宅街が広がっています。ただ、地図を拡大して見てみると、橋がある場所は、土手の内側となっていて、人の目が届きにくい場所であることがわかります。

近隣住民

「朝と夕方は（人通り）多い。日中はあんまりいない。（Q：夜はどんな感じ？）「真っ暗。シーンとしている。たまに車が通るくらい。（Q：人通りは？）まったくないですよ」

近隣住民

「（Q：橋の下の人通りは？）橋の下は人は通らない。通ったってどこも行くところない。歩いたって何もない」

■なぜ橋の下に？ 現場付近の防犯カメラの映像は…

女子高校生が住んでいたのは、相模原市に隣接する座間市。10日夕方に「元交際相手に会いに行く」と言い、外出してから、夜になっても帰らなかったといいます。

母親

「自宅に帰ってこない」

10日午後11時50分頃、母親が110番通報。警察が捜索したところ、およそ2時間後の11日午前1時50分頃に、相模原市の橋の下で女子高校生を発見したということです。

「未成年の女性が倒れている」と119番通報をしましたが、その後、死亡が確認されました。

■消防車と救急車が現れ…通行規制も

現場近くに設置された、防犯カメラの映像。11日午前2時半前、大きな光が映りました。ライトを持った人が、2人組で歩いています。警察官でしょうか。川の方へと進んでいきました。

このおよそ10分後。赤色灯をたき現れたのは、消防車と救急車です。

同じ頃、別の防犯カメラにも、大きなサイレンを鳴らし、通り過ぎていく様子が捉えられていました。

到着した救急車からは、ストレッチャーが運び出されていきました。そして、15分ほどたつと、ストレッチャーを救急車に戻し、現場近くをあとにしました。

午前6時前に、現場付近を訪れた人は、通行が規制されていたと話します。

近くで働く人

「黄色い立ち入り禁止のテープがあって、鑑識の方がいた。いっぱい車が止まっていて入れなかった」

午前10時頃まで、捜査は続いていたということです。

■首しめるなどの暴行加え…橋の下で殺害か

警察が、女子高校生が所持していたスマートフォンのGPS位置情報をもとに捜索したところ、橋の下で遺体が発見されたといいます。

10日午後9時50分頃に、遺体が見つかった現場のすぐ近くで、少年が女子高校生に対し、首をしめるなどの暴行を加えたとみられるということです。

日が落ちてから改めて、現場に行ってみると…。

女子高校生は橋の下で殺害されたとみられています。橋の真下は真っ暗で何も見えません。ただ、少し開けているあたりは街灯に照らされて、少し明るくなっています。

女子高校生には、目立った外傷はなかったということですが、警察は遺体の状況から、事件に巻き込まれた可能性があるとみて捜査を進め、11日朝、女子高校生が最後に会っていたとみられる、元交際相手の少年を、自宅から任意で署に同行。

任意の調べに対し、関与を認めたため、逮捕に至ったということです。

少年は、警察の逮捕後の調べに対し「そのままの通りです」と容疑を認めているということです。

■「いろんな友達と仲良くて…」SNSを見た中学校時代の同級生は

17歳の若さで、命を失った女子高校生。中学校時代の同級生は、SNSで見た女子高校生の近況について…。

女子高校生の中学校時代の同級生

「いろんな友達と仲良くて、高校生活を楽しそうにしているイメージ」

女子高校生の近隣住民は…。

被害者宅の近隣住民

「普通のお子さん。（Q：最後に見たのは？）2〜3か月くらい前。玄関の前で見た。（Q：同世代の男が家に出入りすることは？）全然見たことないです」

■元捜査1課長「現場でトラブルか」警察は把握せず

17歳の女子高校生が亡くなり、19歳の少年が逮捕された今回の事件。

行方不明となった翌日に逮捕に至ったことについて、元神奈川県警捜査1課長の鳴海達之氏は…。

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏

「女子生徒が家に帰ってこない、外出したまま帰ってこないっていうことになれば、事件性をすぐ考えるべきなので、会いに行ったと言って帰ってこないわけですから、（少年が）最終接触人の可能性が非常に高いわけですから、そこでもう目星をつけて、その19歳の少年に話を聞きに行く。事件ありきで捉えていった成果だろうと」

そして、今後は動機の解明が重要になるといいます。

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏

「結果としてこういう事件になってしまったわけですから、何もないということはないわけで、何かしらのトラブルがあったとみるのが普通。現場でトラブルか何かあったんだろうと思います。動機というのはやっぱり大きいですから、動機を解明していけば、ある程度（事件の）流れが出てくる」

警察によりますと、これまでに少年と女子高校生の間でトラブルがあったかは、把握していないということです。

遺族は弁護士を通じて、「事件直後であり、気持ちの整理ができておりません」などとコメントしています。

（6月11日午後11時頃放送『news zero』より）