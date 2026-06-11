全国各地でクマの出没が止まりません。きのうは、日本三景のひとつで京都の観光名所である天橋立に、クマが現れました。

【写真を見る】「日本三景」京都・天橋立にクマ出没 カメラが捉えたクマ…山形では旬のサクランボに被害

「日本三景」天橋立にクマ出没 海を泳ぐ姿も…現場は一時騒然

きのう、日本有数の観光地に現れたクマ。現場は一時騒然としました。映像が撮影されたのは、日本三景のひとつ、京都の天橋立です。

警察への通報

「クマが出て、松並木の方に走って行った」

通報を受けた警察がクマ1頭を発見しましたが、海に入って泳ぐなどして逃げ回ったといいます。

近隣住民

「こんな間近で見るのが初めて。ちょっと怖かった。結構速いですね、泳ぐスピードが。大きな声で『こらー！』『うわー！』と叫んだり、フェンスをダンダンダンと叩いたりして大きな音を出して、上陸しないように威嚇していた」

その後、クマは木に登っているところを麻酔銃で撃たれ、捕獲されました。けが人はいないということです。

車と衝突寸前…住宅街を疾走するクマも 山形では旬のサクランボに被害

青森では…。突然、茂みの中から現れ、道路を横切っていきました。あわや衝突事故。車の正面ギリギリの距離を走り抜けていることがわかります。

一方、北海道ではヒグマが住宅街を疾走。目撃者によると、およそ1キロにわたって歩道を走り、近くの茂みに姿を消したということです。

各地で出没が相次ぐクマ。旬の味覚に影響も…。

山形県村山市の農園。立ち上がったクマが木を揺すっているように見えます。その狙いは、高級サクランボ「佐藤錦」です。市内では、佐藤錦の枝を折られ、食い荒らされる被害が立て続けに発生しています。

果樹農家 中里文哉さん

「こういうリスクを背負ってサクランボを栽培していかないと。（クマが）集落に行かなければいいと思いながら仕事をしている」