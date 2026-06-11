「無礼」か「粗探し」か…人気韓国アイドルの“空港での振る舞い”がネットで大論争に発展したワケ

韓国の人気女性グループIVE（アイヴ）のウォニョンが、その“人間性”をめぐって議論の的となっている。

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発端となったのは、5月30日に中国へ向けて出国する際に撮影された空港での映像だ。

映像のなかでウォニョンは、身分確認を受ける際、職員の前で腕を組み、マスク越しの顔を少しだけ見せ、差し出されたパスポートを片手で受け取っているように見える。

後方にいた同グループのメンバーが職員に対して一礼しているような姿も映っており、結果としてウォニョンの振る舞いとの差異が際立つ形となった。

この動画がSNS上で拡散されたことを機に、多種多様な意見が飛び交う事態になっている。

ネット上では「挨拶もせずにそのまま通り過ぎた」「次の順番だった同じグループのメンバーは頭を下げて挨拶していた」というような批判的な意見が寄せられた。

また、「職員は相手が誰であっても確認するのが仕事だし、ウォニョンはイメージで仕事をする立場なら、それに合った態度を見せるべきだ」「顔を確認するのが仕事なのに、目だけ見せて腕を組むのはどうなのか」といった反応も見られた。

ウォニョン（写真提供＝OSEN）

非難する側が問題視しているのは、単にパスポートの受け取り方だけでなく、職員への礼節やスターとしての見られ方、さらには他のメンバーとの比較も含めた人間性の部分であるという点だ。

その一方で、同じ映像に対してまったく異なる受け止め方をする人々も存在する。

「何でもかんでも問題にしすぎ」「腕を組むことの何が悪いことなのか」「挨拶はお互いしていないのに、なぜウォニョンだけが責められるのか」「数日間寝られずに働いていたら、あのくらいの反応になることもあるのでは」など、ウォニョンを擁護する声も数多く上がっている。

擁護派は、わずか数秒の映像から人格まで決めつける風潮に異を唱えている。また、批判のなかに彼女の体型を揶揄するような発言が含まれていることに対しても不快感をあらわにしている。

同一のシーンであっても、ある者には「無礼」と映り、別の者には「度を越した粗探し」と映る。今回の騒動は、まさにこの認識の乖離から拡大しているのだ。

注目を集める背景と空港という特殊な環境

ウォニョンの空港での映像がこれほど大きな注目を集める背景には、K-POPアイドルにとって空港が単なる移動の場ではなくなっているという実態があると考えられる。

空港での私服、出国時の写真、報道陣に向ける表情、ファンへのファンサービス、警備員との間合い、さらにはスタッフや職員への対応。そのすべてが撮影されてSNSで共有され、一瞬を切り取られて評価の対象となる。

とりわけウォニョンは、IVEの中心的メンバーであり、韓国を代表する第4世代ガールズグループの顔とも言える存在だ。容姿やスタイル、表情のコントロール、ファンへの対応から言葉選びにいたるまで、常に熱い視線の対象となってきた。

それゆえに、何気ない振る舞いであってもすぐに何らかの意味を見出されてしまう。一般の人間であれば見過ごされるようなわずかな時間が、彼女の場合には大きな“論争”へと発展してしまうのである。

もちろん、スターという立場である以上、公の場における行動が注目されるのは免れない。職員に対する礼儀を重んじるべきだという意見にも、一定の納得感はある。

しかしその反面、空港という特殊な状況も考慮に入れる必要があるだろう。報道陣やファン、マスター、一般の旅客、警備員、スタッフが混在するなかで、アイドルは常にカメラに晒されている。疲労や緊張を抱えるなか、ほんの一瞬の動きだけが切り取られることで、実際の状況とは異なる強い印象を植え付ける可能性もある。

過去の騒動と共通する「態度」への視線

ウォニョンをめぐっては、以前にも“とっさの振る舞い”が議論を呼んだことがある。

2023年7月、海外で撮影されたとされる映像のなかで、ウォニョンの目の前に小学生ほどの男児が突然接近し、彼女の腕に触れようとする場面が拡散された。ウォニョンは驚愕した表情を浮かべ、即座に後退して距離を置いた。

この動画に対しても、当時は世論が二分した。

一部からは「相手は子供なのだから、もう少し優しくしてもよかった」「表情が本当に嫌そうだった」「普段の性格が出たのでは」といった批判的な声が寄せられた。

その一方で、「知らない人が突然近づいて触れようとしたら避けるのは当然」「子供であっても、いきなり接触しようとするのは危ない」「芸能人だからといって、誰かの接近を無条件で受け入れる必要はない」と彼女を擁護する意見も多数を占めた。

この問題においては、元国会議員のチョン・ヨオク氏も一部の批判に対して反論を展開した。育児コミュニティ（ママカフェ）でウォニョンを非難する声が上がったことに対し、「ウォニョンはその家の子供のおもちゃなのか」と言及し、見知らぬ者が身体に触れようとした際に笑顔で応じるべきだとする風潮を批判した。

かつての騒動と今回の空港における論争には、明らかな共通点が存在する。

いずれも、ウォニョンが見せた一瞬のリアクションが切り取られ、それを根拠に「人間性」や「態度」といった事柄まで推測されて語られた点である。

突如接近してきた児童を避けることと、空港で職員からパスポートを受け取ること。シチュエーションは大きく異なるが、ウォニョンの場合は、その場のわずか数秒の出来事が直ちに「普段の性格」や「人間性」についての議論へと拡大してしまうのだ。

今回の空港での映像をどのように捉えるかは、見る者によって意見が分かれるところだ。

職員への対応として誠実さに欠けると受け止める人もいれば、トップアイドルという立場である以上、カメラの前ではいっそう丁寧に振る舞うべきだとする見解もある。

しかしその一方で、数秒程度の映像のみで人間性までを断定することに疑問を感じる人も少なくない。とりわけ人格否定に近い反応まで見られることに対し、擁護する側からは強い反発の声が上がっている。

ウォニョン（写真提供＝OSEN）

この論争に対して明確な正解を導き出すことは困難だ。

ただ、明確な事実が一つある。それは、ウォニョンほどのスターともなれば、些細な仕草さえもすべて“態度”として解釈されてしまうということだ。

トップアイドルが見られているのは、決してステージの上だけではない。空港や通路、食事の席、移動の最中にいたるまで、ほんの数秒の表情でさえも常に誰かのカメラに記録され、品評される。これはスターが背負う宿命であると同時に、見つめる側の過剰な反応を浮き彫りにしているとも言える。

ウォニョンの空港での振る舞いをめぐる論争は、トップアイドルのささやかな言動がどれほど容易に拡大解釈されてしまうのか、そしてスターという存在がどれほど息苦しい監視の目のなかに置かれているのかを、改めて証明している。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）