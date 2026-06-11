神田愛花、夫・バナナマン日村との仲睦まじい待ち時間の“つぶし方”紹介 埼玉の店で2時間半並び…
フリーアナウンサーの神田愛花（46）が、10日放送の日本テレビ系「『上田と女が吠える夜』インターナショナル 世界から見た日本ってどんな国?大激論SP!』（後9：00）に出演。夫・バナナマンの日村勇紀（54）と2時間半並んだ埼玉県の店を明かした。
【写真】休養中の日村、まさかの近影？ 神田愛花の“サングラス”越しに注目
番組では、海外出身のゲストが数多く出演。テロップでは「世界の女性と大激論！」としてトークを展開。日本の行列に並ぶ文化について話が及んだ際、神田は「え〜、並びますよ」と主張した。
「この前、埼玉県のラーメン屋さんに行って、2時間半並びました」と告白。「夫と行っているんですけど、しりとりをやったりとか、古畑任三郎クイズをやったりとか」と仲睦まじいエピソードも紹介した。
上田晋也から「古畑任三郎クイズってどんなの」と質問を受けると「古畑さんが、このゲストを迎えたのは何話でしょうか？とか」と答えていた。
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番組では、海外出身のゲストが数多く出演。テロップでは「世界の女性と大激論！」としてトークを展開。日本の行列に並ぶ文化について話が及んだ際、神田は「え〜、並びますよ」と主張した。
「この前、埼玉県のラーメン屋さんに行って、2時間半並びました」と告白。「夫と行っているんですけど、しりとりをやったりとか、古畑任三郎クイズをやったりとか」と仲睦まじいエピソードも紹介した。
上田晋也から「古畑任三郎クイズってどんなの」と質問を受けると「古畑さんが、このゲストを迎えたのは何話でしょうか？とか」と答えていた。