アメリカが可決した“狂った法律”「ピザは野菜です」給食利権の闇がエグすぎる
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アメリカの学校給食における「ピザは野菜」という驚きのルールがあることをみなさんは知ってますか？
パジメはコストコの巨大なチーズピザを頬張りながら「これは野菜です」と衝撃的な事実を切り出す。2011年11月、アメリカ議会は「トマトペースト大さじ2杯は今後も野菜とする」という法律を正式に可決し、ピザを国公認で野菜に指定したのだという。
この異常な法律が生まれた背景には、当時の大統領夫人であるミシェル・オバマ氏が主導した肥満撲滅キャンペーンがある。給食の栄養基準改革により、生の野菜の提供が義務付けられたが、これに給食市場を牛耳る巨大食品企業が猛反発した。彼らは政治家へ莫大な献金を行うロビー活動を展開し、「トマトペーストはトマトを濃縮したものだから立派な野菜」という強引な理屈を押し通したと説明している。
現在に至るまでこのルールは存続しており、パジメは「子供の健康ではなく自分の議席とカネを選んだ」と政治家の姿勢を痛烈に批判。さらに、肥満になった子供たちが病院に通うことで国や企業が潤う「負のループ」が完成しているアメリカの食の現実を危惧している。動画の終盤では、日本における食品添加物や遺伝子組み換え食品の表示義務変更にも触れ、決して他人事ではない身近な問題として警鐘を鳴らした。
私たちが普段何気なく口にしている食事の基準が、どのように決められているのかを深く考えさせられる内容となっている。自身や家族の食の安全と健康を守るために、ルールの背景にある真実に目を向けるきっかけにしてみてはいかがだろうか。
パジメはコストコの巨大なチーズピザを頬張りながら「これは野菜です」と衝撃的な事実を切り出す。2011年11月、アメリカ議会は「トマトペースト大さじ2杯は今後も野菜とする」という法律を正式に可決し、ピザを国公認で野菜に指定したのだという。
この異常な法律が生まれた背景には、当時の大統領夫人であるミシェル・オバマ氏が主導した肥満撲滅キャンペーンがある。給食の栄養基準改革により、生の野菜の提供が義務付けられたが、これに給食市場を牛耳る巨大食品企業が猛反発した。彼らは政治家へ莫大な献金を行うロビー活動を展開し、「トマトペーストはトマトを濃縮したものだから立派な野菜」という強引な理屈を押し通したと説明している。
現在に至るまでこのルールは存続しており、パジメは「子供の健康ではなく自分の議席とカネを選んだ」と政治家の姿勢を痛烈に批判。さらに、肥満になった子供たちが病院に通うことで国や企業が潤う「負のループ」が完成しているアメリカの食の現実を危惧している。動画の終盤では、日本における食品添加物や遺伝子組み換え食品の表示義務変更にも触れ、決して他人事ではない身近な問題として警鐘を鳴らした。
私たちが普段何気なく口にしている食事の基準が、どのように決められているのかを深く考えさせられる内容となっている。自身や家族の食の安全と健康を守るために、ルールの背景にある真実に目を向けるきっかけにしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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