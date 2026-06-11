サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は休養日から一夜明けた10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で練習を再開した。DF長友佑都は特注の白いヘッドバンド姿で登場。試合でも着用する意向を示した。

長友は日の丸と背番号の5が入った白のヘッドバンドをつけて練習に臨んだ。出発前に契約メーカーに作ってもらったという特注品だそうで、「W杯の熱量といよいよ感が出てきたんで、ちょっと気合入れて着けたいなっていうところで」と、意図を説明した。

「人生初めてなんで慣れないですけど、まあ馴染んでたでしょ」と笑いながら、「試合でももちろん状態がよければ着けたいな。本当は鉢巻きを着けてやりたいですけどね」と語っていた。

チームは14日（日本時間15日）の1次リーグF組初戦オランダ戦（ダラス）へ向け、総仕上げに突入。「僕たちは4年間かけてここに来たし、カタールW杯であれだけ悔しい思いをしてここに来たっていうのを忘れちゃいけない。一人一人がもう1回あの時の映像も含めて見直した方がいいなと、僕もそう思いました。そのぐらい目の色変えないと。相手も目の色変えてくるんでね。(カタールW杯で)優勝したアルゼンチンがすごかったじゃないですか。あのぐらいの覇気を出していかないと、優勝はできないですね」と闘志を高めていた。