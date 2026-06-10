「高値で売れる」などとうそをついて腕時計をだまし取ったとして、愛知県警中署は１０日までに詐欺容疑で、住所、職業不詳の山崎大貴容疑者（２９）を逮捕した。認否を明らかにしていない。関係者によると、容疑者はプロ野球中日などで活躍した山崎武司さんの息子。逮捕は９日付。

逮捕容疑は２０２４年１１月、東京都中野区の男性会社役員（６５）に「腕時計を預けてもらえれば海外のオークションで高値で売却できる」などとうそを言い、腕時計１本（時価６８５万円相当）をだまし取った疑い。

署によると、男性とは知人を介して知り合った。代金が支払われなかったことから男性が問い詰めると、容疑者は、名古屋市内の質店で換金したと説明したという。

武司氏は、代理人弁護士を通じて「息子の件でご心配やご迷惑をおかけすることになりかねず、心が痛みます。全く言葉にならない心境にあります」などとコメント。逮捕への驚きとともに、昨年２月頃から連絡を取れない状況にあったという。直筆の署名入りの文書で「息子がどのような生活をしていたのかさえ全く把握していませんでした。親の育て方や躾が悪いとの批判は免れないとは思いますが、大貴は既に２９歳となっており、親としても全く把握していない息子についてコメントすることはできない心情をご理解下さい。今後の警察の捜査については、親として、出来る限りの協力を行って参ります」とした。