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【成長記録】捕獲したライギョの稚魚を1ヶ月育てた結果…まさかのエサ争奪戦が勃発

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「捕まえたライギョの稚魚を育てて１ヶ月が経ちました。」を公開した。動画では、自宅前の水路で捕獲したライギョ（カムルチー）の稚魚を1ヶ月間にわたって観察し、過酷な生存競争を生き抜きながら成長していく姿が克明に記録されている。



飼育開始から1週間が経過し、自然淘汰により数は減りつつも着実に大きくなる稚魚たち。成長を促すための新しいエサとしてミジンコを水槽に投入したものの、まだ稚魚の口には大きすぎたようで「まだ早かったようだ」と一旦は給餌を断念する。



飼育20日目を迎えると、体色が黒一色から背中が茶色へと変化し、ライギョ特有のカラーリングに近づき始めた。メインのエサを細かなブラインシュリンプに切り替え、餓死を防ぐために1日3～4回与える工夫が凝らされている。ダイソーの容器とパネルヒーターを使い、塩水でブラインシュリンプを沸かす手軽な孵化装置も紹介された。さらに数日が経つと、以前は食べられなかったミジンコを力強く追いかけて捕食できるようになり、大きなエサを口にくわえて稚魚同士で奪い合う逞しい光景も見られた。水面に上がって空気を呼吸する様子など、ライギョならではの生態も捉えられている。



飼育開始から1ヶ月が経過し、体長は2cm近くまで成長。水質を安定させるためにマジックリーフ（枯葉）を沈めたり、ウナギ水槽の安定した飼育水を活用したりと、試行錯誤を繰り返しながら飼育を続けている。動画の終盤では、無数のブラインシュリンプに群がり、勢いよく食べ尽くす稚魚たちの姿が収められた。自然界の厳しい生存競争を勝ち抜き、日々大きくなるライギョの稚魚たち。その生命力の強さと今後のさらなる成長に期待が高まる内容となっている。