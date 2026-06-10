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気象予報士の松浦悠真が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【過去最大級か】エルニーニョ現象が発生 猛暑、大雨、台風への影響を詳しく｜エルニーニョ監視速報 #エルニーニョ #スーパーエルニーニョ #異常気象」を公開した。動画では、2026年6月10日に発表されたエルニーニョ監視速報をもとに、今後の気象への影響を詳細に解説。「過去最大級のエルニーニョになってくるかもしれない」と警鐘を鳴らした。



動画によると、2026年の春からエルニーニョ現象が発生しており、秋にかけて継続する確率が100%と予測されている。注目すべきはその規模だ。エルニーニョ監視指数は冬に向けて上昇し、予測の最も低い値でもプラス3度を超えている。松浦は「4度5度領域に入っているような状況」と指摘し、「例のないエルニーニョの規模になってくる可能性がある」と分析した。



さらに、大気循環への影響についても詳しく解説を展開。エルニーニョ現象の発生により太平洋赤道域で西風が強まり、日本の南側で低気圧性循環が生まれやすくなる。これにより、今年の夏から秋にかけては「台風の発生数が多くなる」と見込んでいる。また、負のPDO（太平洋十年規模振動）の影響で日本近海の海水温が高く、気温の底上げが起きるため、「夏はかなり猛暑になってくる」「9月に入っても残暑が厳しい」と予測した。



今年の夏は、猛暑に加えて台風の接近も増加し、短期間で一気に雨が降る極端現象が多くなる傾向にあるという。本格的な夏を前に最新の気象情報へ注意を払い、万全の備えが求められる。なお、10月から12月の秋冬にかけてのさらに詳しい予測については、メンバーシップ限定動画で公開されている。