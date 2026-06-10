日本ハム・伊藤大海投手（28）が10日、5月度「大樹生命月間MVP賞」に選出された。初受賞となった24年3、4月度から自身3度目の受賞。「うれしい。4月はあまり状態が良くなかった中で、結果として残すことができて良かった。5月に限らず、今後も頑張っていきたい」と喜びを語った。

今季、自身2度目の開幕投手を担い、3、4月は6試合に先発し2勝2敗。今年3月、WBCに出場し、ボールの違いなどから球速への不安も口にしていたが、登板を重ねながら投球フォームを見直すなど試行錯誤を行ってきた。

5月に入ってからは4試合に先発し負けなしの4連勝に加え、防御率1・24、26日の阪神戦では完封勝利を挙げるなど、エースとして大車輪の活躍を見せた。現在は「真っすぐの強さも戻ってきた。万全なのでここからどんどん上げていきたい」とうなずいた。 昨季最多勝と最多奪三振の2冠を達成し、沢村賞も受賞した絶対的エースは「伊藤が投げる日は勝てるという雰囲気を作っていきたい。15勝を目指して14勝止まりが2年続いているので、背番号（17）分は必ず勝ちたい」と決意を新たにした。