2日朝、福島市の工場に突如クマが現れた。

【映像】クマが男性を追い回し→背後から飛びかかる様子

映像には、クマが逃げる男性を追い回して飛びつき、驚いた男性が体勢を崩して倒れる様子が映っていた。工場の敷地内で男性従業員2人を襲った後、近くに住む女性や、別の工場の男性を襲ったクマ。そのまま建物におよそ40時間も居座った。

工場内に引火物があったため実弾が使えず、麻酔銃での駆除を試みた。命中したが効かず、何らかの不具合があったとみられている。

クマが居座った現場では…。「（窓の）ガラスが割れているが、ここからガラスを割って突進して出てきた」とOKIシンフォテックの丹治典久執行役員が当時の状況を語った。

さらに、市役所の職員は衝撃的な光景を目の当たりにした。それは「蛇口に前脚をあて水を飲むクマの姿」だった。まさか、クマ自ら蛇口をひねったのか。

丹治氏は「窓が閉まっていたが、窓を開けて、網戸は突進して出て行ったみたい。スーッと開けて、音もしなかったらしい」と説明。クマは鍵を開け、窓をスライドさせて逃げたとみられ、今も捕獲に至っていない（6月6日時点）。

（『ABEMA的ニュースショー』より）