タレントでフリーアナウンサーの森香澄が、浮気の境界線について持論を明かす場面があった。

【映像】森香澄が語る浮気の境界線

6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

合わせて公開された番組MC陣による「延長戦トーク」で、「どこからが浮気ですか？」をテーマにトークを展開。森は「2人きりで一夜を過ごしたらじゃないですか？」と自身の境界線を明かす。これにサバンナ・高橋茂雄が「LINEを下心満々でやってて、めちゃめちゃ箱根に誘っててもオッケー？」と切り込むと、森は「箱根に誘ったら絶対に一夜を過ごすじゃないですか」と笑いながら反論した。

さらに高橋が「でも成就してないねん。それは浮気じゃない？」と食い下がると、森は「それは可哀想ですね（笑）。まあ私が知らなければギリギリセーフ」と、意外にも寛容な姿勢を見せていた。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）