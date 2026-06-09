作家の乙武洋匡氏（50）が9日、Xを更新。第1子のお宮参りを済ませたことを報告したモデルでタレントの藤田ニコル（28）に対する一部ユーザーの否定的なコメントに言及した投稿が反響を呼んでいる。

藤田は7日、自身のXを更新し、5月に誕生したことを報告した第1子を抱いてお宮参りをした着物姿の写真を公開。このポストに多くの祝福とともに「穏やかな顔で幸せそう」「にこるんが完全にママの顔になってる というよりにこるんは結婚以降可愛さが加速してる」「昔から見てるけどすっかりママの優しい落ち着きが出ててる今の姿が一番好きだな」など、母親となった藤田への好意的なコメントが寄せられた。

ただ、一部では「病気で子供産めない人の気持ち考えたことありますか？」などと藤田をとがめるようなポストも。乙武氏はそのポストを引用した上で、「みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか？……っていう世界線にしたいのか、、、」と自身の立場に置き換えて、過剰な配慮を要求する一部SNSの風潮にくぎをさした。

乙武氏の当該ポストは9日午後4時現在までに表示回数が920万回を超え、「乙武さん」のワードがトレンド入り。「乙武さんのキレのある例え、最高すぎる。じゃあ美味しいもの食べた投稿は、飢えに苦しむ人の気持ちを考えてないってことになるのか（笑）」「まさにおっしゃる通り！！何でもかんでも絡んでいけば良いってものじゃないですよね。乙武さんの切り返しに感服です」「そうなんですよ、誰かが赤ちゃん産んでも他人の赤ちゃん奪ったわけでもないんだからいちいち妬むなってことなんですよね」などといったコメントが相次いだ。