タレントでモデルの藤田ニコル（28）が27日、自身のインスタグラムを更新。那須での夏休みの様子を公開し、産後初となる水着姿を披露した。【写真】プールでプカプカ浮かぶ…産後初の水着姿を披露した藤田ニコル藤田は「夏休み那須に行ってきました」と報告。「気温もすごく涼しくてとっても快適に過ごせました」と振り返り、プールサイドや水着姿の写真を投稿した。続けて、「産後まさか水着になるとは思わなかったけど、