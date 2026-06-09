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「なんで日本人から取るねん」7月からの出国税3倍に海外時事クリエイターが激怒

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【ブチ切れ】出国税が3倍へ🇯🇵日本人の 海外旅行コスト急上昇‼ 7月から3000円時代に【 円安＋燃油高＋出国税】」を公開した。7月から適用される出国税の大幅引き上げに対し、怒りとともに日本政府の税制や観光政策に対する強い懸念を語っている。



動画の冒頭で、日本政府が国際観光旅客税（出国税）を現在の1000円から3000円に引き上げる方針を示したニュースを取り上げた。7月1日の発券分から航空券代などに上乗せされる仕組みだと説明。政府が掲げる「オーバーツーリズム対策と財源確保」という増税の理由について、氏は「入国税だろう！出国税じゃないよ。入国税を取れ！」と強く反発し、なぜ日本人からも徴収するのかと疑問を呈した。



さらに、円安やインバウンド偏重が進む中で、日本人の海外出費の負担が増加していると指摘。航空券代に上乗せされる2000円程度の増額では海外旅行を中止する人は少なく、タバコ税と同じように「確実に取れる税金」として狙われていると分析した。氏は「2000円程度で海外旅行は諦めないから、確実に税収は上がるねん。これ」と述べ、取りやすいところから搾取する政府の姿勢を厳しく批判している。



また、今後の影響として、駆け込み需要による旅行会社への波及や、ビジネスマンの出張コスト上昇などを懸念。燃油サーチャージや空港使用料の高騰と相まって、日本人の海外旅行のハードルがさらに上がり、日本人が海外へ出にくくなる内向き化が加速すると警鐘を鳴らした。



最後に氏は、国民への負担増ばかりを強いる政府に対して、「食品消費税ゼロは私の悲願」などといった高市首相の過去の発言が果たされていないことへの不満を露わにした。「減税して代替増税したら、それは減税ではない」と日本政府の対応を痛烈に批判し、国民の生活向上に寄与しない政策への憤りを示して動画を締めくくった。