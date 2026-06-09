Ｊリーグ・浦和レッズなどでプレーし、ワールドカップ（Ｗ杯）ドイツ大会で、番組ＭＣ・中澤佑二さんとディフェンスラインを担った坪井慶介さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

Ｗ杯に向けた緊張感のコントロールについて、ドイツ大会の経験を踏まえて語った。収録は５月２５日に行われた。（読売新聞ポッドキャスト 山根秀太）

メンタルコントロール

中澤さんと坪井さんにとって、２００６年のＷ杯ドイツ大会は、それぞれにとって初めてのＷ杯出場になった。

「ドイツ大会の時は分からないことが多かった。初めてのＷ杯で、周りは２００２年（日韓大会）戦ってるし、なんなら１９９８年（フランス大会）も戦ってる選手もいた。その（経験のある）選手たちがチームの雰囲気みたいなのを作っていくのかなってぐらいで、申し訳ないけど、自分のことに追われてたかな」（中澤さん）

大会が近づくにつれてプレッシャーも大きくなった。

「体の準備はうまくコントロールしてくれるんで、僕らはその練習メニューをやることで済むんですけども、メンタルの準備は自分じゃないですか」（坪井さん）

「ＤＦ陣」の作戦会議

「外はメディアがたくさんいて出られないので、ホテルの敷地内をＤＦ陣だけ集まって散歩するわけですよ」

中澤さんはＷ杯ドイツ大会のキャンプ地での生活を振り返る。

「（川口）能活さん、ナラさん（楢崎正剛）、福西（崇史）さん、ツネさん（宮本恒靖）とか。『（初戦の）オーストラリア戦、どうするんべか』と」（中澤さん）

「俺はどこにいった（笑）」（坪井さん）

「４バックで行くべきなのか、３バックで行くべきなのかって、ＤＦ陣だけでやるわけ」（中澤さん）

「待て待て！生粋のディフェンダー（笑）」（坪井さん）

「いなかったっけ（笑）？」（中澤さん）

「一回も呼ばれてない！」（坪井さん）

「あらっ、これは初耳だわ」（中澤さん）

「初耳じゃないよ！ 呼べよ（笑）」（坪井さん）

それから２０年たって

２人は冗談を交えて当時を回想するが、メンバーは思い思いに集まって、試合に向けて選手間で話し合っていたという。

中澤さんは「グラウンドで解決できないことを散歩しながら、ああでもない、こうでもないって話してた」と明かし、「俺は１人でいるのが嫌だったから、基本的には誰かの部屋に行くわけ。ナラさんの部屋とか、フクさん（福西）の部屋とか、田中誠さんが（けがで）離脱する前はマコさんの部屋とか」と当時を振り返る。

「オーストラリアのビデオを見て『オーストラリア強え』と思ってたから。オランダと戦って１−１だったのよ。ビドゥカがヘディングは競り負けないし、ポストプレーはうまいし、『やべえな、どうすっかな』って不安を抱えたままだった」（中澤さん）

「だから、それを言えばよかった。『俺がビドゥカ潰すから、カバー頼むぞ』とか」（坪井さん）

「ね。だから、やっぱドイツって難しかったよね。お互いに余裕がなかったのよ」（中澤さん）

「今思うとね、経験がある分、ああすればよかった、こうすればよかったっていうのは出てくる」（中澤さん）

過去の経験も踏まえ、２人は今の森保ジャパンの選手たちについて「今の選手たちは大丈夫だと思っています。だって、日本が勝ったことのない国に勝っちゃってる。欧州のクラブで、プレッシャーがかかる試合で戦ってると思う。いつも通りに過ごしていると思います」と語った。

プロフィル

坪井慶介（つぼい・けいすけ）福岡大を卒業後、２００２年に浦和レッドダイヤモンズに入団。ルーキーイヤーからディフェンダーでチームを支え、新人王、フェアプレー賞、ナビスコカップニューヒーロー賞を受賞。０３年に日本代表に初招集。Ｊリーグベストイレブン。０６年Ｗ杯ドイツ大会に出場。１５年以降は湘南ベルマーレ、レノファ山口でプレー。１９年シーズンで現役引退。引退後はタレントとして活躍している。１９７９年生まれ。東京都出身。