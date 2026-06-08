歌手・ちゃんみなが８日、公式サイトを更新し、甲状腺機能低下症に伴うのどの不調と診断されたことを発表した。

医療機関を受診し、判明。医師は「一定期間の療養が必要であると判断し、６月１３日に開催されるＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました」と報告した。ファン、関係者らに「多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫（わ）び申し上げます」と謝罪した。

【公式サイトの報告全文】

平素より、ちゃんみなを応援いただき、誠にありがとうございます。

この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されました。

診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、６月１３日に開催されるＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました。

本人も出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、医師の判断を最優先し、このような決断となりました。

パフォーマンスを楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに本アワードに関わる関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

２０２６年６月８日

ＲＡＩＮＢＯＷ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ／ ＮＯ ＬＡＢＥＬ ＭＵＳＩＣ