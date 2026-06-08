8日10時現在の日経平均株価は前週末比2339.29円（-3.51％）安の6万4248.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は445、値下がりは1084、変わらずは29と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は446.51円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が372.09円、アドテスト <6857>が296.87円、ＴＤＫ <6762>が189.06円、キオクシア <285A>が126.24円と続いている。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を18.91円押し上げている。次いでリクルート <6098>が13.07円、テルモ <4543>が10.86円、コナミＧ <9766>が9.72円、東京海上 <8766>が8.65円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は保険で、以下、その他製品、小売、サービスと続く。値下がり上位には非鉄金属、ガラス・土石、電気機器が並んでいる。



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