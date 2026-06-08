この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「知らないと損をする」2026年後半に新NISAでやるべき事10選。積立停止の罠から暴落対策まで

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

BANK ACADEMYが「【保存版】2026年後半に新NISAでやるべき事10選！2027年改正・積立確認・暴落対策まで総まとめ」を公開した。動画では、2026年後半に向けて新NISAで確認・対策すべき10の項目を網羅的に解説し、特に2027年から始まる「こどもNISA」の重要性や、暴落時の心構えについて詳しく言及している。



2026年も後半に入り、新NISAを運用する上で見直すべきポイントが多岐にわたると指摘する。まず挙げられたのが「積立設定が停止していないか確認」することだ。特にクレジットカード積立を行っている場合、知らない間に設定が停止しているリスクがあるため、定期的な確認が不可欠であると警鐘を鳴らす。



動画の中核となるのが、2027年から始まる新NISAの「神改正」の解説だ。未成年でも年間60万円のつみたて投資枠が利用可能になる、いわゆる「こどもNISA」が誕生する。0歳から月3万円を年利5%で積み立てた場合、16歳で871万円に達するというシミュレーションを示し、「早く始めれば、将来の大学費用の準備もバッチリ」と、早期活用のメリットを強調した。



さらに、2026年の米国中間選挙の年には相場が弱含む傾向があるという歴史的背景を踏まえ、「暴落した時どうするかを先に決める」ことの重要性も説く。資金管理のルールとして、貯金と投資の割合を50対50に保つことで、精神的な余裕を持つ方法を推奨している。他にも、金融機関の変更手続き、クレカ積立の還元率再確認、成長投資枠の活用法など、具体的な戦略が次々と提示された。



最後に、新NISAの出口戦略について触れ、年齢に関わらず「一度に全部売らない事がとにかく大事」と断言。入り口と同様に、出口でも時間をかけてコツコツ売却していくことが資産を長持ちさせる秘訣であると結論付けた。2026年後半は、これら10のポイントを見直し、長期的な資産形成の土台をより強固にする絶好の機会となりそうだ。