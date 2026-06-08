とまらぬ美味しさ 無限オクラ めんつゆで和えるだけ【材料】（2人分）オクラ 4~5本長芋 6~8cmかつお節 3~5g麺つゆ(2倍濃縮) 適量練りワサビ 適量【下準備】1、オクラはまな板に並べて分量外の塩を振り、手のひらで転がしながら繊毛を取るようにこする(板ずり)。2、長芋は皮をむき、1cm角の棒状に切る。【作り方】1、熱湯にオクラを塩ごと加え、色が鮮やかになったら水に取る。粗熱が取れたら水気をきり、ヘタを切り落として斜め2〜3等分に切る。2、ボウルに(1)のオクラと長芋を入れ、麺つゆで和える。さらにかつお節を加えてからめ、器に盛る。お好みで練りワサビを添える。