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【今さら聞けない】LINEで離れた人と友達になるための準備、実は間違っている？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【保存版】LINE友達追加で失敗しない！メール、SMS送信の手順を完全解説」と題した動画を公開した。本動画では、SMS（ショートメール）やメールを利用して、離れた場所にいる相手とLINEを交換する前の具体的な準備手順が解説されている。



動画の冒頭でひらい先生は、LINEでの友達追加をスムーズに行うための第一歩として、スマートフォンの「連絡帳」に相手の連絡先を登録する手順を紹介している。LINEと連絡帳は連携される仕組みになっており、事前に連絡帳に情報が登録されていれば、LINEのアプリ内から簡単に相手を探すことができるためだという。



続いて、連絡帳アプリの見つけ方について解説。アプリの場所がわからない場合は、電話アプリの周辺を探すか、Android端末であれば画面を下から上へスワイプしてアプリ一覧を表示し、検索窓から「連絡」と入力して見つける方法が示された。



連絡帳を開いた後、LINEを交換したい相手の連絡先が未登録の場合のみ、新規登録を行うよう指示している。氏名を入力し、電話番号またはメールアドレスのいずれかを登録して保存ボタンを押すことで、LINE側での操作に移る前の準備が完了する。



離れた家族や友人とLINEを始める際、設定でつまずいてしまうケースは少なくない。今回紹介された連絡帳への登録という事前準備を確実に行うことで、その後のLINE上での友達追加や招待がより確実でスムーズなものになるだろう。