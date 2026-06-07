この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「youlog」が、「【梅雨の無印良品購入品】｜元無印スタッフの梅雨にオススメな10アイテム｜30代主婦のvlog ｜ Daily life vlog」と題した動画を公開した。学生時代に無印良品で生活雑貨担当として働いていた経験を持つ主婦のyoulogが、梅雨の時期を快適に過ごすための購入品10点を紹介している。

動画内では、メントール配合の「リンスインクールシャンプー」や、部屋干し臭が気にならないという「衣類用洗剤」などの日用品を中心にピックアップ。また、紙おむつにも使われる吸湿機能に優れた素材を使用した「消臭機能付き くりかえし使える除湿剤」や、殺虫成分不使用の「置くだけダニ捕りシート」を取り上げ、「こどもやペットがいるご家庭にもおすすめ」と、母親ならではの目線でアイテムの魅力を解説した。

さらに、生活雑貨だけでなく「冷やしておいしい ソルティゼリー レモン味」や「ごはんにかける 宮崎風冷や汁」といった食品も紹介。きゅうりや茗荷、大葉などの薬味をたっぷりと乗せた冷や汁を作り、母とともにランチを楽しむ様子が収められている。

元スタッフとしての知識と、主婦としての実用的な視点が光る今回の購入品リスト。憂鬱な梅雨を快適に乗り切るヒントとして、大いに役立つ内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:51

梅雨の時期を快適にする購入品を開封
01:49

時短でさっぱり！夫用のリンスインクールシャンプー
03:55

紙おむつの素材を使用「くりかえし使える除湿剤」
06:32

子供やペットがいても安心「置くだけダニ捕りシート」
07:12

「ごはんにかける 宮崎風冷や汁」で簡単ランチ

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