戸田恵梨香、恩師との約20年ぶり再会に涙 細木かおりさん登場「一番大事にした方がいいものは…」
俳優の戸田恵梨香が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）に出演する。これまでの人生を自身の出演ドラマと重ねキャリアを振り返る。
【写真】涙も…20年ぶり再会を果たした戸田恵梨香
まずは「いつかこの世界に入ってみたいと思って」いた戸田が俳優業に憧れるきっかけとなったドラマや映画を振り返る。そして、高校には進学しないで芸能界に進むか悩んでいた戸田に、「（高校には）行かなくていいんじゃないか」と背中を押してくれた恩師がスタジオに登場。約20年ぶりの再会に、戸田は思わず涙を見せる。
さらに「門限は6時半」という厳格な家庭で育った戸田が「家族と一緒に遊びに行ったボウリング場やキャンプ場」「神戸に帰ったら必ず行きたい店」など、神戸で過ごした思い出スポットを公開する。戸田が子役として初出演した朝ドラや、“ギャル”を演じ話題を呼んだ人気ドラマ『ギャルサー』など、貴重な映像も大放出。さらに、「伝説のギャルサー」出身のギャルも登場する。
戸田は、ドラマで占い師・細木数子さんの10代から60代までを演じ大きな話題に。そこで今回はサプライズゲストとして、数子さんの娘・細木かおりさんも登場する。かおりさんはテレビ番組出演を退いたあとの数子さんについて語り、数子さんと生前交流があったしゃべくりメンバーも興味津々。そして、かおりさんは、六星占術で戸田やしゃべくりメンバーの運勢を占う。
かおりさんは「戸田さんは非常に繊細な方。母（数子さん）みたいな性格とは真逆」と話す。「今まで努力されたことが花咲くのが今年」「ただ、一番大事にした方がいいものは…」とアドバイス。さらに、あるしゃべくりメンバーにはかおりさんから、「今年から大殺界」と衝撃の結果が告げられる。
【写真】涙も…20年ぶり再会を果たした戸田恵梨香
まずは「いつかこの世界に入ってみたいと思って」いた戸田が俳優業に憧れるきっかけとなったドラマや映画を振り返る。そして、高校には進学しないで芸能界に進むか悩んでいた戸田に、「（高校には）行かなくていいんじゃないか」と背中を押してくれた恩師がスタジオに登場。約20年ぶりの再会に、戸田は思わず涙を見せる。
戸田は、ドラマで占い師・細木数子さんの10代から60代までを演じ大きな話題に。そこで今回はサプライズゲストとして、数子さんの娘・細木かおりさんも登場する。かおりさんはテレビ番組出演を退いたあとの数子さんについて語り、数子さんと生前交流があったしゃべくりメンバーも興味津々。そして、かおりさんは、六星占術で戸田やしゃべくりメンバーの運勢を占う。
かおりさんは「戸田さんは非常に繊細な方。母（数子さん）みたいな性格とは真逆」と話す。「今まで努力されたことが花咲くのが今年」「ただ、一番大事にした方がいいものは…」とアドバイス。さらに、あるしゃべくりメンバーにはかおりさんから、「今年から大殺界」と衝撃の結果が告げられる。